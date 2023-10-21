Глава МИД ПМР осудил попытки Молдавии нивелировать присутствие РФ на Днестре

Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил о деструктивности попыток Молдавии принудить Россию к нивелированию своего присутствия в регионе.
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