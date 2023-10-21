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Глава МИД ПМР осудил попытки Молдавии нивелировать присутствие РФ на Днестре

Глава МИД ПМР осудил попытки Молдавии нивелировать присутствие РФ на Днестре

Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил о деструктивности попыток Молдавии принудить Россию к нивелированию своего присутствия в регионе.

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