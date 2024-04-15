Архитектурная матрёшка самого красивого из банковских зданий

Последние 70 лет одно из самых строгих и торжественных зданий по адресу Ленина, 15 занимают банки. Но за свою почти 200-летнюю историю оно было и особняком купеческой семьи, и доходным домом: здесь принимались судьбоносные военные решения, проводила встречи творческая интеллигенция города и подпольные собрания — большевики.