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Вести Севастополь

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Архитектурная матрёшка самого красивого из банковских зданий

Архитектурная матрёшка самого красивого из банковских зданий

Последние 70 лет одно из самых строгих и торжественных зданий по адресу Ленина, 15 занимают банки. Но за свою почти 200-летнюю историю оно было и особняком купеческой семьи, и доходным домом: здесь принимались судьбоносные военные решения, проводила встречи творческая интеллигенция города и подпольные собрания — большевики.

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