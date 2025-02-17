Расписки Fix Price взлетели на 9% на новостях о возможном обмене на российские акции

Fix Price допустил обмен своих депозитарных расписок на акции российской операционной «дочки». В конце 2024 года ретейлер зарегистрировал российское юрлицо, — АО «Фикс Прайс» — а перед этим в октябре сообщал о планах вывести свой операционный актив на Мосбиржу.