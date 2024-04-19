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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдеры: Сидни Суини заключила контракт с Marvel и Sony на роль Черной Кошки в Ч...

Инсайдеры: Сидни Суини заключила контракт с Marvel и Sony на роль Черной Кошки в Ч...

Инсайдеры: Сидни Суини заключила контракт с Marvel и Sony на роль Черной Кошки в Человеке-Пауке 4Сразу несколько инсайдеров, среди которых Austin Verse и MyTimeToShineHello, сообщают о том, что компании Marvel и Sony заключили контракт с Сидни Суини: актриса сыграет Фелицию Харди (Черную кошку), которая станет новым любовным интересом Питера Паркера… источник.

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