Всемирный день борьбы с инсультом отпразднуют 29 октября

Ежегодно по всему миру 29 октября отмечается День борьбы с инсультом. Данный праздник был учрежден в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с этим недугом, чтобы напомнить о его серьезности и повысить информированность о нем.
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