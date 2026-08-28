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Воронежские новости

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Воронежские автомобилисты провожают лето в очередях за бензином

Воронежские автомобилисты провожают лето в очередях за бензином

Последние выходные лета воронежские автомобилисты встречают в привычной топливной реальности. Утром на заправках заметен ажиотаж и очереди, а вечером лишь пустые колонки и водители, ожидающие появления бензовоза.

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