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Ничья России с Ираном, дело УЕФА против «Барсы», Тухель сменит Нагельсманна в «Баварии», новые рекорды Роналду, «Авангард» в финале Востока и другие новости

Ничья России с Ираном, дело УЕФА против «Барсы», Тухель сменит Нагельсманна в «Баварии», новые рекорды Роналду, «Авангард» в финале Востока и другие новости

Всем привет! Начинайте свою блистательную пятницу с нашим утренним дайджестом новостей ☀️ 1. Сборная России сыграла вничью с Ираном в Тегеране – 1:1.

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