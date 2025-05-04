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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области Госавтоинспекция обучила дошколят правилам езды на самокатах

В рамках проведения профилактической кампании «Внимание! Мопед, СИМ, велосипед!» сотрудники Госавтоинспекции Новотроицка провели информационно-пропагандистскую акцию «Юный водитель самоката» с воспитанниками МДОАУ «Детский сад № 2 «Огонек» г.

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