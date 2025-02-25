Анна Ван Денски: Россия станет поставщиком критических минералов в США?

Какие стратегические шаги предпринимает Россия в эпоху Путина для укрепления своей экономической позиции на мировой арене? Почему критические минералы становятся ключевым элементом в международной политике и как это связано с конфликтами в Африке? Какова роль Китая в этой глобальной игре за ресурсы и как это влияет на США? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.