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Анна Ван Денски: Россия станет поставщиком критических минералов в США?

Анна Ван Денски: Россия станет поставщиком критических минералов в США?

Какие стратегические шаги предпринимает Россия в эпоху Путина для укрепления своей экономической позиции на мировой арене? Почему критические минералы становятся ключевым элементом в международной политике и как это связано с конфликтами в Африке? Какова роль Китая в этой глобальной игре за ресурсы и как это влияет на США? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.

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