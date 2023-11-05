АПЛ «Император Александр III» выполнил успешный пуск ракеты “Булава”

Новейший тяжёлый атомный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» проекта “Борей А” выполнил успешный испытательный пуск МБР “Булава” из подводного положения в акватории Белого моря.
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