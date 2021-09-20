Картина Дня

148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Zaytseva
    И мы примем это дерьмо назад?Сестра Олега Сенц...
  • Tatyana Zaytseva
    Уроды.Западные СМИ: Пар...
  • Александр Кузьмин
    Этот болван все еще пытается понравиться хоть кому-нибудь.Зеленский выступи...

ВСУ готовятся применить С-300 против ВКС России. Каковы контрмеры?

ВСУ готовятся применить С-300 против ВКС России. Каковы контрмеры?

Появившись ещё в марте, информация о развёртывании Воздушными силами «незалежной» на Донбасском театре военных действий (ТВД) батареи самоходной ЗРС С-300В1, а также зенитно-ракетного полка из двух зенитно-ракетных дивизионов (ЗРДН) С-300ПС по-прежнему сохраняет высокий уровень актуальности для анализа вероятных последствий применения данных средств ПВО-ПРО против средств воздушно-космического нападения, состоящих на вооружении 1-го и 2-го армейских корпусов Народной милиции ЛДНР, а также ВКС и Ракетных войск и артиллерии России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх