Трамп раскритиковал ФБР за ход расследования покушения

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, который был ранен в результате покушения на предвыборном митинге, подверг критике руководство Федерального бюро расследований за некомпетентное, по его мнению, расследование этого инцидента.
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