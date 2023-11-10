Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Значительно улучшилось качество исследований в столице В столице используется более 2, 3 тыс. единиц цифровой техники для проведения лучевой диагностики, как сообщил мэр города Сергей Собянин на своем блоге.
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