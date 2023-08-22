Любопытно, однако

75 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Вакула
    Ещё Польша не сгинела, так скоро сгинет!!!Они ТАМ есть! … п...
  • Иван Петров
    Бла бла, слова не говорить надо, а выдворять, либо сами видите, скоро местных погонят, не дошло ещё, мало таких факто...Пинком под зад: В...
  • Михаил Фадеев
    Есть меткое определение - "украинцы это укушенные поляками русские" - стало быть тоже - с них и пошло.Они ТАМ есть! … п...

Они ТАМ есть! … пленных не брать, в плен не сдаваться…

Они ТАМ есть! … пленных не брать, в плен не сдаваться…

Сергей Лебедев (Лохматый) Сообщение от жителя Донбасса, с ТОЙ стороны фронта. Некоторые данные не публикую, пусть будет сюрприз для нацистов: Действуют на направление Сватово-Кременная, точная локация неизвестна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Рада снова видеть Ло)(матого!!....  А западэнцив можно определить по говору. У них же польско-украинский говор. А не украинский.
Ответить
1 час.
Михаил Фадеев
Есть меткое определение - &quot;украинцы это укушенные поляками русские&quot; - стало быть тоже - с них и пошло.
Ответить
19 мин.
ИВ
Иван Вакула
Ещё Польша не сгинела, так скоро сгинет!!!
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх