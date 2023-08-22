Сергей Лебедев (Лохматый) Сообщение от жителя Донбасса, с ТОЙ стороны фронта. Некоторые данные не публикую, пусть будет сюрприз для нацистов: Действуют на направление Сватово-Кременная, точная локация неизвестна.
Они ТАМ есть! … пленных не брать, в плен не сдаваться…
Комментарии
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лл
лина любимцева
Рада снова видеть Ло)(матого!!.... А западэнцив можно определить по говору. У них же польско-украинский говор. А не украинский.
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1 час.
Михаил Фадеев
Есть меткое определение - "украинцы это укушенные поляками русские" - стало быть тоже - с них и пошло.
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19 мин.
ИВ
Иван Вакула
Ещё Польша не сгинела, так скоро сгинет!!!
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2 мин.
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