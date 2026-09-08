Новак поручил заблаговременно оценивать необходимые объемы импорта топлива

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на рынке топлива, на котором дал ряд поручений.
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