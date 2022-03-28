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Американцы буквально одержимы iPhone: большинство впадает в панику без телефона

Американцы буквально одержимы iPhone: большинство впадает в панику без телефона

Опрос, проведенный в США компанией Solitaired, показал, что почти 80% из 667 участвующих пользователей iPhone значительно занизили время использования своего смартфона по сравнению с  реальным результатом.

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