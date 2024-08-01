Mitsubishi Motors присоединится к электромобильному альянсу Nissan-Honda

Mitsubishi Motors присоединяется к стратегическому партнерству, сформированному Nissan Motor и Honda Motor для разработки электромобилей, сообщает 1 августа деловое агентство Kyodo News Альянс японских автопроизводителей создан в попытке догнать мощных зарубежных конкурентов.
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