Правила поминовения родных в Михайловскую родительскую субботу, открытки и светлые слова Алёна ЮрьеваПредстоящая Михайловская родительская суббота, празднуемая в преддверии Собора Архангела Михаила, приводит нас к ритуалу поминания усопших, пропитанного древними традициями и нежными звучаниями молитвенных слов.