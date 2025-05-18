В Москве арестовали экс-главу Binance в СНГ Владимира Смеркиса

В 2023 он покинул пост регионального директора криптобиржи и основал проект Blum. Примечательно, что за несколько часов до сообщений об аресте команда Blum заявила, что Смеркис больше не участвует в развитии проектаВ Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестовали экс-главу криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптопроекта Blum Владимира Смеркиса.