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В Москве арестовали экс-главу Binance в СНГ Владимира Смеркиса

В Москве арестовали экс-главу Binance в СНГ Владимира Смеркиса

В 2023 он покинул пост регионального директора криптобиржи и основал проект Blum. Примечательно, что за несколько часов до сообщений об аресте команда Blum заявила, что Смеркис больше не участвует в развитии проектаВ Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестовали экс-главу криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптопроекта Blum Владимира Смеркиса.

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