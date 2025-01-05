Украина заняла последнее место по рейтингу IQ в Европе

Украина заняла последнее место в рейтинге по коэффициенту интеллекта (IQ) в Европе, следует из данных, опубликованных на портале International IQ testС прошлого года средний коэффициент интеллекта на Украине вырос на 1,29, в этом году показатель IQ составил 95,55, что ставит страну в мировом рейтинге IQ на 78-е место.