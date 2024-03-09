За президентскими выборами в Астраханской области проследят международные наблюдатели

Сегодня представители иностранных государств, аккредитованные на выборах президента Российской Федерации в качестве международных наблюдателей, встретились с руководством избирательной комиссии Астраханской области.
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