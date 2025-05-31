Ливни и грозы надвигаются на Карелию

Об ухудшении погоды жителей региона предупредили в МЧС республики сегодня утром, 31 мая. Со ссылкой на региональный ЦГМС там сообщили о ливнях и грозах, которые в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня пройдут в республике.
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