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Царьград

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"Зеленский в бешенстве" из-за сделки Путина и Трампа: Срыв переговоров, оскорбления, новые удары по России

"Зеленский в бешенстве" из-за сделки Путина и Трампа: Срыв переговоров, оскорбления, новые удары по России

Владимир Путин и Дональд Трамп заключили сделку по поставке дизельного топлива в США, в связи с чем Минюст США снял санкицонные ограничения с Москвы.

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