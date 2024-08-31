В МИД рассказали о шантаже работников Запорожской АЭС со стороны Украины

Украина прибегает к шантажу сотрудников Запорожской АЭС, угрожая им убийством их родственников и склоняя к совершению террористических актов, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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