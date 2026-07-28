МТС добавил «SOS-кнопку» и связь при нулевом балансе для детей

Новые решения позволяют ребенку быстро отправить родителям сигнал с геолокацией и сохраняют возможность связи даже при нулевом или отрицательном балансе Оператор МТС представил новые бесплатные сервисы для повышения безопасности детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии