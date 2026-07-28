iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

МТС добавил «SOS-кнопку» и связь при нулевом балансе для детей

МТС добавил «SOS-кнопку» и связь при нулевом балансе для детей

Новые решения позволяют ребенку быстро отправить родителям сигнал с геолокацией и сохраняют возможность связи даже при нулевом или отрицательном балансе Оператор МТС представил новые бесплатные сервисы для повышения безопасности детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии