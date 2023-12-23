В Перми началась проверка по факту избиения двух первоклассников в туалете

Агрессорами были трое учеников, причем удары наносил только один из них.Полиция Перми начала проверку информации об избиении двух первоклассников учениками четвертого класса в школе №30, расположенной в микрорайоне Вышка-II.
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