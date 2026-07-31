Даниил Марков о дефиците центров и защитников в России: «Он есть, 100%. Может, в академиях дают недостаточно знаний. Хотя хоккейные основы за последние 50-70 лет такими же и остались»

Бывший защитник сборной России Даниил Марков высказался о проблемах в детском хоккее в России. – В « Спартаке » мне очень помогли и ветераны команды, такие как Николай Борщевский , Владимир Тюриков , которого я до сих пор называю дядей Вовой.