Врач рассказала, как молодые и успешные заражаются туберкулезом

Молодые люди заражаются туберкулезом, в том числе когда курят кальяны в заведениях. Причина – плохая обработка колб и особенно трубок, на внутренних поверхностях которых оседают различные микроорганизмы, там сыро и тепло, создается благоприятная среда для размножения в том числе туберкулезной палочки.