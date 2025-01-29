Вчера все обсуждали заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который предложил Российскому историческому обществу обсудить тему прав на украинские земли с участием других стран: "Я предложил обсудить эту тему, но с исторической точки зрения.
План первого раздела Украины
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Похмелись.... руки дрожат
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13 час.
лл
лина любимцева
Украину нужно брать ПО Житомирскую и Винницкую области, включительно. Киев - русский город. Житомирская и Винницкая области - будут санитарными зонами безопасности.
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8 час.
АндрейБорков
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3 час.
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