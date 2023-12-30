Медвежий угол
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Медвежий угол

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Узбекская диаспора в России: "готовы дойти до самого верха, чтобы решить вопрос"

Узбекская диаспора в России: "готовы дойти до самого верха, чтобы решить вопрос"

С места как говорят в карьер: узбекские гастарбайтеры, возмущены отсутствием реакции со стороны региональной российской власти на их "законные требования".

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Всех мигрантов выселить со своими выводками к себе домой! Пусть от своих требуют, что им нужно для жизни. А здесь хозяева мы, а не им ничего не должны и никто их к нам не звал.
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2 час.
ЕБ
Елена Бреслова
у тних вода кончилась  с развалом СССР и отъездом русских
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21 мин.
Alex Nемо
А тут встаёт вопрос - а кто их приглашал и для чего? Вот тот кто приглашал и пусть и несёт ответственность. Я что-то не увидел ни одного &quot;ценного шпециалиста&quot; которого бы привезли в Россию с готовым контрактом и конкретным работодателем.  А вот &quot;шпециалистов&quot; по торговле на рынках, шаурмячных, доставке, таксопарках и автобусах - сосчитать невозможно...
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13 мин.

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