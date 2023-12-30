Узбекская диаспора в России: "готовы дойти до самого верха, чтобы решить вопрос"

Всех мигрантов выселить со своими выводками к себе домой! Пусть от своих требуют, что им нужно для жизни. А здесь хозяева мы, а не им ничего не должны и никто их к нам не звал.

Alex Nемо

А тут встаёт вопрос - а кто их приглашал и для чего? Вот тот кто приглашал и пусть и несёт ответственность. Я что-то не увидел ни одного "ценного шпециалиста" которого бы привезли в Россию с готовым контрактом и конкретным работодателем. А вот "шпециалистов" по торговле на рынках, шаурмячных, доставке, таксопарках и автобусах - сосчитать невозможно...