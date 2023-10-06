Минобороны показало кадры работы расчета ЗРК "Тор-М2" на спецоперации

скриншот из видео Экипажи расчетов зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" Южной группировки войск несут круглосуточное дежурство в зоне проведения спецоперации, отражая попытки боевиков ВСУ нанести удар бомбами, ракетами или беспилотниками.
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