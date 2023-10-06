РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Минобороны показало кадры работы расчета ЗРК "Тор-М2" на спецоперации

Минобороны показало кадры работы расчета ЗРК "Тор-М2" на спецоперации

скриншот из видео Экипажи расчетов зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" Южной группировки войск несут круглосуточное дежурство в зоне проведения спецоперации, отражая попытки боевиков ВСУ нанести удар бомбами, ракетами или беспилотниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх