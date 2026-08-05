Лукашенко призвал создать «абсолютное оружие» против беспилотников Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко озадачился проблемой противостояния одн.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Лукашенко призвал создать «абсолютное оружие» против беспилотников Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко озадачился проблемой противостояния одн.
Свежие комментарии