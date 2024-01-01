The Times узнала о намерении Лондона затянуть украинский конфликт

Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже тогда, когда США перестанут это делать в случае, если бывший американский президент Дональд Трамп победит на выборах 2024 года, написала 31 декабря The Times со ссылкой на информатора из правительственных чиновников.
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