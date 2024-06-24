В День памяти и скорби пьяная тагильчанка решила прикурить от Вечного огня

В Нижнем Тагиле следователи проводят проверку по сообщению об осквернении символа воинской славы. Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», 22 июня на площади Славы нетрезвая женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня.