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Лондон принял решение разрешить Киеву удары по России своими ракетами

Лондон принял решение разрешить Киеву удары по России своими ракетами

Правительство Великобритании приняло решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России, 11 сентября сообщила газета The Guardian со ссылкой на свой источник.

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