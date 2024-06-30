Агент Гурцкая заявил, что Доннарумма может оказать влияние на будущее Сафонова

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале "Это футбол, брат!" заявил, что итальянский голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма может оказать серьезное влияние на будущее россиянина Матвея Сафонова в парижском клубе.