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Агент Гурцкая заявил, что Доннарумма может оказать влияние на будущее Сафонова

Агент Гурцкая заявил, что Доннарумма может оказать влияние на будущее Сафонова

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале "Это футбол, брат!" заявил, что итальянский голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма может оказать серьезное влияние на будущее россиянина Матвея Сафонова в парижском клубе.

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