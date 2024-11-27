Глава МИД КНР провел переговоры с министром иностранных дел Венгрии

Пекин, 26 ноября /Синьхуа/ -- Глава МИД КНР Ван И во вторник в Пекине провел переговоры с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, стороны обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества, а также развития здоровых и стабильных отношений между Китаем и ЕС.