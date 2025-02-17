Банки, жильё, ипотека, процент: отставить произвол!

Как думаете, товарищи, жильё это социально значимый фактор в жизни семьи? Наверное. Нет, я не считаю, что цены на жильё надо регулировать, как регулируются цены на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости (см.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии