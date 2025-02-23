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Царьград

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Осознать и переосмыслить: Володин объяснил, кого стоит поздравлять с 23 февраля

Осознать и переосмыслить: Володин объяснил, кого стоит поздравлять с 23 февраля

Председатель Госдумы поздравил жителей России с днём защитника Отечества. Он призвал осознать и переосмыслить ту категорию людей, которых действительно стоит поздравлять.

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