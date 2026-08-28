В Татарстане выполнены все работы в рамках программы капитального ремонта образовательных учреждений

О ходе реализации программ капитального ремонта социальных объектов и многоквартирных домов доложил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
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