Ведущая Fox News обвинила Байдена в попытках отсрочить поражение Украины

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден предпринимает множество попыток отсрочить поражение Украины, заявила ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм, комментируя решение американской администрации объединить пакеты помощи Украине и Израилю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии