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Ведущая Fox News обвинила Байдена в попытках отсрочить поражение Украины

Ведущая Fox News обвинила Байдена в попытках отсрочить поражение Украины

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден предпринимает множество попыток отсрочить поражение Украины, заявила ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм, комментируя решение американской администрации объединить пакеты помощи Украине и Израилю.

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