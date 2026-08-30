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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Слепышев: «Говорят, уровень КХЛ падает, но я не согласен. Игра меняется и становится быстрее»

Нападающий « Автомобилиста » Антон Слепышев поделился мнением об уровне Fonbet КХЛ. – Вы были в последних на данных момент составах сборной на ЧМ и Олимпиаде.

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