Российский сверхзвуковой лайнер покажут в 2029 году, но это будет демонстратор

Многие страны уделяют все больше внимания созданию сверхзвуковых авиалайнеров для пассажирских перевозок и сопутствующих технологий, причем наиболее активны в этом направлении США, однако и Россия, судя по всему, не собирается отставать.
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