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Специальный показ фильма «Нюрнберг» прошел в Академии ГПС МЧС России

Специальный показ фильма «Нюрнберг» прошел в Академии ГПС МЧС России

В Академии ГПС МЧС России прошел показ российского художественного исторического фильма «Нюрнберг». Открыли мероприятие и презентовали картину известный российский актер театра и кино Игорь Петренко и генеральный продюсер фильма Мария Журомская.

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