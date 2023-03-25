Специальный показ фильма «Нюрнберг» прошел в Академии ГПС МЧС России

В Академии ГПС МЧС России прошел показ российского художественного исторического фильма «Нюрнберг». Открыли мероприятие и презентовали картину известный российский актер театра и кино Игорь Петренко и генеральный продюсер фильма Мария Журомская.
В Академии ГПС МЧС России прошел показ российского художественного исторического фильма «Нюрнберг». Открыли мероприятие и презентовали картину известный российский актер театра и кино Игорь Петренко и генеральный продюсер фильма Мария Журомская.
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