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Собянин рассказал о перспективах Москвы как туристического центра

Собянин рассказал о перспективах Москвы как туристического центра

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Москва стремится стать центром всех разных направлений туризма – культурно-познавательного и развлекательного, событийного, делового, образовательного, медицинского, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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