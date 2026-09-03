Ростовский суд лишил женщину квартиры из-за антисанитарии и конфликта с дочерью

Ростовский суд выселил женщину из муниципальной квартиры без предоставления другого жилья: несколько лет она держала дома собак и кошек, не убирала за ними и не пускала в квартиру никого, включая тяжелобольную мать и врачей.
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