Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Майами (WTA). Кудерметова, Калинская, Звонарева, Швентек вышли в 3-й круг, Александрова, Самсонова, Касаткина выбыли

Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Майами. В четверг Анна Калинская в Майами обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх