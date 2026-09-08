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Владимирские новости

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Вор похитил музейную ложку во Владимире

Вор похитил музейную ложку во Владимире

Посетитель музея в городе Владимир украл ложку, принадлежащую Венедикту Ерофееву, автору культовой поэмы в прозе «Москва — Петушки».

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