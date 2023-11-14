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Адвокат обвиняемого в убийстве Героя России рассказал об экспертизах по его делу

Адвокат обвиняемого в убийстве Героя России рассказал об экспертизах по его делу

Следователи назначили 12 новых экспертиз по громкому делу Ирека Магасумова, подполковника, которого обвиняют в убийстве девушкиАлексей Сандалов, адвокат Ирека Магасумова, который в настоящее время находится под стражей, сообщил, что СК России назначил по нашумевшему делу 12 экспертиз.

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