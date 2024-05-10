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СКР заведёт дело по факту осквернения советского памятника в Хельсинки

СКР заведёт дело по факту осквернения советского памятника в Хельсинки

По поручению главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, было возбуждено дело по факту осквернения памятника советским солдатам в Хельсинки, пишет пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

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